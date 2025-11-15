Kayseri beyaza büründü: Kar sürprizi!

Kayseri, 15 Kasım sabahına kar yağışıyla uyandı. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, evleri ve sokakları kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde karla kaplı manzaralarla karşılaştı ve bu durum, özellikle çocuklar arasında büyük bir heyecan yarattı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların açık tutulması hedefleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulunurken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları önemle vurgulandı.

Kayseri'de yaşayanlar, sosyal medya üzerinden kar manzaralarını paylaşarak bu beklenmedik sürprizi kutladı. Birçok kişi, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden karın tadını çıkarırken, bazıları da kartopu oynayarak kar sevincini yaşadı. Kar yağışının, hafta sonu tatilini Kayseri'de geçirenler için de keyifli bir aktivite imkanı sunduğu belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.