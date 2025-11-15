HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri beyaza büründü: Kar sürprizi!

Kayseri'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar güne beyaz bir sürprizle başlarken, kar yağışı şehirde sevinç yarattı.

Kayseri beyaza büründü: Kar sürprizi!
Hazar Gönüllü

Kayseri, 15 Kasım sabahına kar yağışıyla uyandı. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, evleri ve sokakları kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde karla kaplı manzaralarla karşılaştı ve bu durum, özellikle çocuklar arasında büyük bir heyecan yarattı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların açık tutulması hedefleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulunurken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları önemle vurgulandı.

Kayseri'de yaşayanlar, sosyal medya üzerinden kar manzaralarını paylaşarak bu beklenmedik sürprizi kutladı. Birçok kişi, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden karın tadını çıkarırken, bazıları da kartopu oynayarak kar sevincini yaşadı. Kar yağışının, hafta sonu tatilini Kayseri'de geçirenler için de keyifli bir aktivite imkanı sunduğu belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturduKaragöl Tabiat Parkı’nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturdu
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: Bir polis şehit olduManisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: Bir polis şehit oldu

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.