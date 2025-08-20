HABER

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, anjiyo oldu! Vali Çiçek'ten açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anjiyo oldu. Vali Gökmen Çiçek, "Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, anjiyo oldu! Vali Çiçek'ten açıklama

Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Prof. Dr. Ali Doğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

"KONTROL AMAÇLI ANJİYO YAPILIYOR"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Büyükşehir Belediye başkanımızı ziyaret ettik, sohbet ettik. Hepinize selamları var, hiçbir şeyi yok. Yürüyerek kendisi gelmiş, kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor, hiçbir şey çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Konuştuk, sohbet ettik, selam söyledi, yarın görevinin başında olduğunu söyledi. Biz de mutlu bir şekilde ayrılıyoruz” dedi.

