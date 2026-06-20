Kayseri’de 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde Develi ilçesinde durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeği destekli arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda aracın bagaj kısmında; toplam 15 kilo 565 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan A.M. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.M. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır