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Kayseri'de 20 yaşındaki genci öldüren sanığın cezası belli oldu: Müebbet hapis cezası

Kayseri'de çıkan kavgada 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısına müebbet hapis, zanlının kardeşine 15 yıl hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan baba ise beraat etti.

Kayseri'de 20 yaşındaki genci öldüren sanığın cezası belli oldu: Müebbet hapis cezası

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Emirhan Çakır'ın ailesi, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Son savunmalarında tutuklu sanıklar; Çakır ailesine başsağlığı dileyerek tahliyelerini talep ederken, tutuksuz sanık A.Ü. olay yerine çocuklarının peşinden gittiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

20 YAŞINDAKİ GENCİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Sanık avukatları ise olay sırasında silah sesleri duyulduğunu, bu nedenle sanıkların annesinin fenalaştığını ve M.Ü.’nün annesinin vurulduğunu düşündüğü için Emirhan Çakır'ın peşinden koştuğunu savundu. Avukatlar ayrıca maktulün elinde barut izi bulunduğunu öne sürerek olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Savunmada, Emirhan Çakır'ın hastaneye canlı ulaştığı ancak sağlık ekiplerinin yaklaşık 11 dakika gecikmeli müdahalesi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiası da dile getirildi.

Savcılık makamının esas hakkındaki mütalaasını değiştirmemesi üzerine hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, M.Ü.’yü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan M.A.Ü. ise yaş küçüklüğü hükümleri uygulanarak aynı suçtan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, baba A.Ü. hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediğine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararın açıklanmasının ardından adliye koridorlarında Emirhan Çakır'ın annesi fenalaşırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile üyeleri ve akrabaları, baba A.Ü. hakkında verilen beraat kararına tepki göstererek karara itiraz etti.

Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde 18 Ocak'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Emirhan Çakır ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan M.Ü. ile kardeşi M.A.Ü. tutuklanırken, haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri müebbet hapis
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