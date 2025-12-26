HABER

Kayseri'de 2025 yılında işlenen cinayetlerin tamamını aydınlatıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2025 yılında meydana gelen cinayetlerin tamamı aydınlatıldı. Ekipler tarafından geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerden 7 tanesi gün yüzüne çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2025 yılı içerisinde meydana gelen ‘Kasten Öldürme’ ve ‘Kasten Yaralama’ olaylarının tamamını aydınlatarak, şüphelileri yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslarda 110’u hakkında adli işlem yapılırken, 54 şüpheli şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MİRAS MESELESİNDE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞAHIS GÜRCİSTAN’DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan 2022 yılında Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde 3 kişiyi öldürüp firar eden Mehmet Y.’nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Mehmet Y.’nin Gürcistan’da olduğu tespit edilip, şahıs hakkında kırmızı bülten çıkartılarak, Gürcistan makamlarınca yakalanması sağlanmıştı. Bunun yanı sıra geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan toplam 7 faili meçhul cinayet olayı aydınlatılarak, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Ekipler tarafından olaylarda yapılan arama çalışmalarında, 22 adet tabanca, 11 adet tüfek ve 20 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

