Kayseri'de 30 işçi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

30 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi. Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından ambulansla 30 işçiyi kentteki farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır