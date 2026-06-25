Kayseri’de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'DEKİ YANGINDA ANNE VE ÇOCUKLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna ambulansta oksijen vererek, müdahale etti. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır