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Kayseri’de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, anne ve iki çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

Kayseri’de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi 1

KAYSERİ'DEKİ YANGINDA ANNE VE ÇOCUKLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yangında dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna ambulansta oksijen vererek, müdahale etti. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri’de 4 katlı binada yangın: Anne ve iki çocuğu dumandan etkilendi 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri
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