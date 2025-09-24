HABER

Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalıştığı sırada kıvılcımların sıçradığı bir dairede de yangın çıktı.

Kısa sürede söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu.

Yangın sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yanan dairede kiracı olan kişinin 1 hafta önce taşındığı öğrenildi.

