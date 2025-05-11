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Kayseri'de aranan 117 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve yakalama kararı bulunan 117 kişi yakalandı.

Kayseri'de aranan 117 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il genelinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 229 ekip ve bin 45 personelin katılımı ile şahısların saklandıkları adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, 117 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri
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