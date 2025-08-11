Kayseri'de aranan hırsız yakalandı!

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında ’Dolandırıcılık’ ve ’Hırsızlık’ suçlarından 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)