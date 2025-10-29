HABER

Kayseri’de bodrum katında yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de bodrum katında yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de bodrum katında yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi 1

DUMANDAN ETKİLENEN DÖRT ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 yabancı uyruklu çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Kayseri’de bodrum katında yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

29 Ekim 2025
29 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

Kaynak: İHA
