Kayseri’de bodrum katında yangın: 4 çocuk dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN DÖRT ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 yabancı uyruklu çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

