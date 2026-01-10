HABER

Kayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü, özel harekat ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 430 fişek ile 780 bin 385 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden firar eden 2 hükümlünün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda özel harekat ekiplerinin desteğiyle şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma suçlarından 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.G. ile "silahlı yağma" suçundan 19 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi yakaladı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 430 fişek ile 780 bin 385 lira ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

