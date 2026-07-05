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Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuk ve ailesi şüpheli çocuğun babasına saldırırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi’nde meydana gelen olayda, N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

Kayseri de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı 1

ÇOCUKLAR ARASINDA KAVGA KANLI BİTTİ: 1 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti. N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu.

Kayseri de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı 2

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kavga
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