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Kayseri’de define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı!

31.01.2025 11:35
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Kayseri’nin Felahiye ilçesinde yer alan 1. derece sit alanı Başhöyük Tümülüsü’nde define arayan 4 kişi gözaltına alındı. Kazı yaparken suçüstü yakalandılar. Kazıda bulunanlar ve yakalananlar kimler? Devamı haberimizde…

Kayseri’de define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti.

define avı

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde, 1. derece sit alanı olarak tescillenen Başhöyük Tümülüsü’nde define arayan 4 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR!

Yapılan inceleme ve operasyon sonucu M.Y., M.B., E.B. ve C.B. define ararken suçüstü yakalandı.

define avı 2

25 METRE KAZMIŞLAR!

Olay yerinde 25 metre uzunluğunda bir kazı alanı tespit edildi.

Kazı sırasında bulunan malzemeler arasında 1 invertör, 3 akü, 15 metre kablo, 1 darbeli matkap, 6 matkap ucu, 2 gaz maskesi ve çeşitli diğer ekipmanlar yer aldı.

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Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadeleri alındı.Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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