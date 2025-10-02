HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'de dehşet! Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle vurulan çift olay yerine hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de dehşet! Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti

Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri de dehşet! Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti 1

Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri de dehşet! Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti 2

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kayseri de dehşet! Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti 3Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybettiOtomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Milletvekilinin bulunduğu araç kazaya karıştı: 1 ölüMilletvekilinin bulunduğu araç kazaya karıştı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.