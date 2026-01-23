Kayseri’de fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte ‘genel ahlakın korunması’ ile ‘fuhuşa aracılık’ ve ‘yer temini sağlayan’ kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 ay süren takip sonucu belirlenen 8 adrese, 96 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6’sı erkek, 2’si kadın 8 şüpheli yakalandı. Mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

TUTUKLADILAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardın adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece ‘Fuhuşa teşvik’, ‘Aracılık veya zorlama’ suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır