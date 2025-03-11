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  4. Kayseri'de hırsızlık anı kameraya yansıdı! 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de hırsızlık anı kameraya yansıdı! 2 kişi gözaltına alındı

11.03.2025 23:03
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Kayseri'de, 'tırnakçılık' olarak tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen G.K. (16) ile D.K. (14) yakalandı. 31'er adet suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Kayseri'de hırsızlık anı kameraya yansıdı! 2 kişi gözaltına alındı

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede, 'Bir iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle yapılan hırsızlık' olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K. ile D.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 31'er adet suç kaydı olduğu öğrenilen G.K. ile D.K., polis merkezine götürüldü.

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Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, para bozdurmak bahanesi ile verdikleri yüksek değerli paranın üzerini alırken el çabukluğu ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Talas ilçesi hırsızlık
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