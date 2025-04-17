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Kayseri'de iğrenç olay! Sosyal medyadan tanıştı, cinsel istismara uğradı

Kayseri'de iğrenç olay! 16 yaşındaki K.D'ye sosyal medyadan tanıştığı 25 yaşındaki R.Y tarafından cinsel istismara uğradı. Tutuksuz yargılanan R.Y. (25), 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen R.Y.'nin ifadesi pes dedirtti. İşte detaylar...

Kayseri'de iğrenç olay! Sosyal medyadan tanıştı, cinsel istismara uğradı

Kayseri'de geçtiğimiz yıl korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, R.Y., sosyal medyadan tanıştığı K.D.'yı dağlık bir alana götürüp cinsel istismarda bulundu.

Ardından şantaj yaptığı iddia edilen R.Y., mağdur kızın şikayeti üzerine gözaltına alındı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüpheli hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı.

"OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık R.Y. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen R.Y., "Olaydan önce sosyal medyadan tanıştık. Sonra beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde; ‘sağda-solda tanıdık var’ dedi. Onun tarif ettiği yoldan gidip boş bir arazide rızasıyla birliktelik yaşadık. Sonra aracımla aldığım yere geri bıraktığımda benden para istedi. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Y.'yi 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 1 yıl 8 ay ve ‘şantaj’ suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ ve ‘şantaj’ suçlarından verilen cezaların hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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