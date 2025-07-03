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Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi

Kayseri’de yaşanan kazanın görüntüleri dehşete düşürdü. Tıra arkadan çarpan lüks araç adeta paramparça oldu. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken aracın durumu ise kazanının boyutunu gözler önüne serdi.

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi

Kayseri'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ALU 685 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 01 UC 969 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi 1

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi 3

Kayseri de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi 4

Kayseri de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü, araç sürücüsü feci şekilde can verdi 5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Tır kaza
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