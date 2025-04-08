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Kayseri'de kahreden olay! Acı haber 26 saat sonra geldi

Kayseri Sarıoğlan ilçesinde dengesini kaybedip Kızılırmak Nehri'ne düşen kum ocağında çalışan Mehmet Özarslan'ın (17), yaklaşık 26 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri'de kahreden olay! Acı haber 26 saat sonra geldi

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Özarslan, dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu.

ÇALIŞMA BAŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE, ANDA, İHH Arama-Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı.

26 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

Ekipler, saat 14.00 sıralarında yaklaşık 26 saat sonra Mehmet Özarslan'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Özarslan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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