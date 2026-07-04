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Kayseri'de kahreden olay! Oğlu kurtarmak isterken suda kayboldu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan babayı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Kayseri'de kahreden olay! Oğlu kurtarmak isterken suda kayboldu

Kızılırmak Nehri'nin Küpeli Mahallesi kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girdi. Baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı.

BABA SUDA KAYBOLDU

Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkardı.

M.E'nin kaybolduğu noktada AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah erken saatlerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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