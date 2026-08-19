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Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. 6 ildeki operasyonla 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atanırken, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada "Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değildir" dedi.

Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı
Devrim Karadağ

Furkan Vakfı'na yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonlarda aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı 1

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Söz konusu operasyonla ilgili detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Gürlek "Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır." dedi.

Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı 2

Adalet Bakanı Gürlek'in söz konusu opersyonla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

"FAALİYETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır.

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı 3

5 ŞİRKETE KAYYUM, 349 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.

Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı! Adalet Bakanı Gürlek detayları paylaştı 4

Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza; Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul Akın Gürlek
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