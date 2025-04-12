Kayseri'de karda mahsur kalan 385 kişi kamu tesislerine alındı

Kayseri'de dün ikindi saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına kara yolunda yakalanan vatandaşların imdadına ekipler yetişti. Yağışla beraber 16 ilçeden yapılan 138 ihbarın 118'i mahsur kalma, 20 tanesi ise trafik kazası olarak geldi. AFAD il Müdürlüğü'nde oluşturulan afet yönetim merkezi koordinasyonu sahaya çıkan AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, karayolları, büyükşehir belediyesi ve İHH Arama Kurtarma Derneği ekipleri, 755 vatandaşa yardım eli uzattı. Bu vatandaşlardan 385'i kamu tesislerinde misafir edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır