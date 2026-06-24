Kayseri’de ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

3 ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ve yine aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15’er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. (66) ve M.İ. (62) yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.İ., K.İ. ve M.İ. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır