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Kayseri’de ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında ‘kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay ile 12 yıl arasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Kayseri’de ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kayseri’de ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı 1

3 ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ve yine aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15’er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. (66) ve M.İ. (62) yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.İ., K.İ. ve M.İ. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri
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