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Kayseri'de, kıyafete emdirilmiş 1.4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama

Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda kıyafete emdirilmiş 1 kilo 436 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de, kıyafete emdirilmiş 1.4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Narkotik köpeği MIA ile yapılan aramalarda, kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.A., S.S. ve Z.G. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, B.C. ise serbest bırakıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu narkotik
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