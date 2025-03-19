Kayseri'de midelerinde uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında İran uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A'yı (27) gözaltına aldı.
Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelilerin, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde midelerinde 17 kapsül halinde 212,8 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.
Kapsüller, tıbbi yollarla şüphelilerin midesinden çıkarıldı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(AA)
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