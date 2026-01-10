Kayseri'de otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUYU OTOMOBİLİN KOLTUK BAŞLIĞINA SAKLAMIŞLAR

Bu kapsamda Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde arama yapan polisler, koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi. Otomobildeki M.A.Ü. (46), H.M. (45), S.Ü. (51) ve İ.P. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.