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Kayseri'de polise sürpriz! Kavga ihbarına çağırdılar pasta ikram ettiler

Kayseri'de bir grup esnaf, Polis Haftası dolayısıyla kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Kayseri'de polise sürpriz! Kavga ihbarına çağırdılar pasta ikram ettiler
Mustafa Fidan

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gören esnaf, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi. Esnaf aralarında kavga ediyor gibi yaparak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Ardından olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kavga eden esnafı ayırmak için araçlarından indiği sırada konfeti patlatılarak pasta getirildiğini görünce hem şaşırdı hem de duygulandı. Esnaf tarafından haftaları kutlanan ekipler, kendilerini duygulandırdıkları için esnafa teşekkür etti.

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Polis Teşkilatı'nın haftasını kutlayan esnaf Mehmet Demirdoğan, can ve mal güvenliklerini sağlayan polislere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
polis Kayseri
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