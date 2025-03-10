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  4. Kayseri'de şaşırtan operasyon! Hurma kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de şaşırtan operasyon! Hurma kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

10.03.2025 22:26
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Kayseri'de polisleri de şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan operasyonda hurma kutusuna gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de şaşırtan operasyon! Hurma kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada valizde bulunan hurma dolu kutunun içine gizlenmiş 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.B, R.Ç, Y.T, E.Ç. ile L.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Otomobil
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