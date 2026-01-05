HABER

Kayseri'de sıcaklık eksi 17 dereceye düştü! Baraj gölü dondu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü buz tuttu. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Bundan 1-1,5 ay önce geldiğimizde barajımıza su girmiyordu ama bugün itibarıyla yukarıdan gelen sular baraja girmeye başladı. Şu anda geceler çok soğuk olduğundan, eksi 16-17 derece olduğundan barajın yüzeyi dondu" dedi.

DHA muhabiri Metin Değirmenci'nin haberine göre, Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Yeşilhisar ilçesinde Asarcık Deresi üzerinde, 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı’nın yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.

"FAYDASI OLACAK"

Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Kuraklıktan dolayı barajlar hep boştu. Bundan 1-1,5 ay önce geldiğimizde barajımıza su girmiyordu ama bugün itibarıyla yukarıdan gelen sular baraja girmeye başladı. Şu anda geceler çok soğuk olduğundan, eksi 16-17 derece olduğundan barajın yüzeyi dondu. Şu anda Allah’a şükür yukarıdan su gelmeye başladı. Bundan önceki yağan yağmurlar ile şu andaki karın da faydası olacak inşallah” diye konuştu.

Kayseri de sıcaklık eksi 17 dereceye düştü! Baraj gölü dondu 9Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

