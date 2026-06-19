HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kayseri’de silahlı yaralama ihbarı darp çıktı: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde silahlı yaralama ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin darp sonucu yaralandığını belirlenirken, yaralı şahıs hastaneye sevk edildi.

Kayseri’de silahlı yaralama ihbarı darp çıktı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak’ta ‘silahlı yaralama’ ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alarak, ihbarı değerlendiren polis ekipleri kavgada silah kullanılmadığını A.Ş. adlı şahsın darp sonucu yaralandığını belirledi.

Kayseri’de silahlı yaralama ihbarı darp çıktı: 1 yaralı 1

SİLAHLI YARALAMA İHBARI DARP ÇIKTI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir ikametinde zarar gördüğü olayda ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de silahlı yaralama ihbarı darp çıktı: 1 yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandıNişanlısını ve babasını öldüren şahıs tutuklandı
Bingöl’de bir haftada 37 şüpheli yakalandıBingöl’de bir haftada 37 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siyaset kulislerini karıştıran kare

Siyaset kulislerini karıştıran kare

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Sıfır faizli TOKİ formülü Meclis’te! MHP, teklifi sundu

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.