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  4. Kayseri'de soba faciası! Anne ve 2 çocuğu bodrum katta ölü bulundu

Kayseri'de soba faciası! Anne ve 2 çocuğu bodrum katta ölü bulundu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 13:56
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir anne ve iki çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan anne ve çocuklarından haber alınamayınca bir yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundular.

Kayseri'de soba faciası! Anne ve 2 çocuğu bodrum katta ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ZEHİRLENDİ

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akça Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 katlı müstakil evin bodrum katında meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ve Mustafa Ahmad (4) zehirlendi.

EVE GELEN YAKINLARI TARAFINDAN BULUNDULAR

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Bir süre sonra eve gelen yakınları 3 kişiyi baygın halde bularak evin dışına çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne ve iki çocuğunun hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Anne ve iki çocuğunun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kayseri soba
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