Kayseri’de tırmanış sırasında düşen dağcı öldü

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi’nde tırmanış yaparken düşen N.Ö. (47) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi’nde meydana geldi. N.Ö. ve beraberindeki bir grup dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki vadiye geldi. Grupta yer alan N.Ö., tırmanış sırasında düştü.

ARKADAŞLARI HABER VERDİ

N.Ö.’nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

