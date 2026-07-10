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Kayseri'de yangın! 7 dönüm alan zarar gördü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. Yangında, 7 dönümlük alan zarar gördü.

Kayseri'de yangın! 7 dönüm alan zarar gördü

Yangın, saat 16.15 sıralarında Kıraçtepesi mevkisinde çıktı. Bölgede çiftçilik yapan Fahrettin Kendir’in ektiği tarlada saman balyası yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

7 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çevrede, hasadı yapılmayan tarım arazilerine sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 7 dönümlük alan zarar görürdü. Öte yandan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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