HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti 'nal izi' çözdü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 66 yaşındaki Gülhanım ve 70 yaşındaki Fahri Baktır çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada cinayet şüphelisini at izi ele verdi. Oluşturulan özel ekibin teknik takibi sonucu at ile geldiği olay yerinde çifti öldürdüğü saptanan cinayet şüphelisi M.G. tutuklandı.

Kayseri'de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti 'nal izi' çözdü

Tüyler ürperten olay, 2 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı.

Kayseri de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti nal izi çözdü 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Kayseri de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti nal izi çözdü 2

ÇİFTE CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ, AT İZİNDEN YAKALANDI

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu.

Kayseri de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti nal izi çözdü 3

125 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin M.G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi.

Kayseri de yaşlı çift ölü bulunmuştu! Korkunç cinayeti nal izi çözdü 4

TUTUKLANDI

Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: "Gazze yeniden inşa edilecek"ABD Başkanı Trump: "Gazze yeniden inşa edilecek"
Bursa’da 6 günlük su kesintisi başlıyor: İşte o ilçelerBursa’da 6 günlük su kesintisi başlıyor: İşte o ilçeler

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.