HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de zabıta ekiplerinden özel gereksinimli Asya'ya doğum günü sürprizi

Kayseri'de zabıta ekipleri, özel gereksinimli Asya Kocakaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kayseri'de zabıta ekiplerinden özel gereksinimli Asya'ya doğum günü sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, mesleği çok sevdiğini öğrendikleri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Asya'nın 8’inci yaş günü için özel bir kutlama hazırladı.

Evinden alınarak Zabıta Merkez Amirliği'ne getirilen Asya, burada personel tarafından konfetiler ve "İyi ki doğdun Asya" sloganlarıyla karşılandı.

Şaşkınlık yaşayan ve çok mutlu olan Asya, fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasını kesti.

Asya, zabıta telsizinden anons da yaparak, tüm ekibe teşekkür etti.

Kutlamaya katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Asya'nın yeni yaşını kutlayarak, "Artık sen bizim zabıta neferimizsin. Bu mesleği sevdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Asya'nın bu talebini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Asya'mıza ve ailesine selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Delvalle'den 'İyidere Limanı' açıklamasıDelvalle'den 'İyidere Limanı' açıklaması
Yağmur duası sırasında yağmur yağdıYağmur duası sırasında yağmur yağdı

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

Cenaze töreninde yaptığı hareket tepki çekti! Kıyafetinin rengi ise...

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

Kanada'da facia! Festival kana bulandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.