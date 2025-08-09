HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'den Belçika'ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu: "Erdoğan sayesinde yollar açıldı, rahat gelip gidebiliyoruz"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Avrupa'da yaşayıp her yaz Türkiye'ye tatile gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan gurbetçiler gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kayseri'den Belçika'ya dönerken gözyaşlarını tutamayan İsmail Türkoğlu, "Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve tatillerini geçirmek üzere 22 Haziran'dan itibaren ana vatana gelen gurbetçilerin, izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kayseri den Belçika ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu: "Erdoğan sayesinde yollar açıldı, rahat gelip gidebiliyoruz" 1

KAYSERİ'DEN BELÇİKA'YA DÖNEN GURBETÇİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Edirne'de 33 dereceyi bulan sıcak havayla da mücadele eden gurbetçiler, bir yandan da ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gurbetçilerin hızlı şekilde geçişlerini sağlamak için ek peronlar devreye alındı, 24 saat görev yapan personel sayısı da artırıldı.

Kayseri den Belçika ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu: "Erdoğan sayesinde yollar açıldı, rahat gelip gidebiliyoruz" 2

"ERDOĞAN SAYESİNDE YOLLAR AÇILDI, RAHAT GELİP GİDEBİLİYORUZ"

Belçika'dan gelen ve yıllık iznini Kayseri'de geçiren İsmail Türkoğlu, dönüş yolunda duygusal anlar yaşadı. Ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Türkoğlu, "Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Dün gece saat 9'da çıktık, bugün saat 11'de burada olduk. Yılbaşında bir daha geleceğiz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat rahat gelip gidebiliyoruz, daha önce senede bir kere, iki senede bir gelebiliyorduk. Şimdi senede iki oldu. Akrabaları bıraktık, vatandan da ayrıldık" diye konuştu.

Kayseri den Belçika ya dönen gurbetçi gözyaşlarına boğuldu: "Erdoğan sayesinde yollar açıldı, rahat gelip gidebiliyoruz" 3

"SEVİNÇLE GELDİK, HÜZÜNLE DÖNÜYORUZ"

Zonguldak'ta yıllık iznini geçirip yaşadığı Almanya'ya dönen Hatice Akoğlu, "Sevinçle geldik hüzünle gidiyoruz. Ailemizi gördük. Vatanımız çok güzel, çok seviyoruz. İnşallah gene geleceğiz en kısa zamanda, güzel geçti tatilimiz dedi.Almanya'ya dönen İbrahim Öksüz ise Türkiye'deki trafikten şikayet etti. Sürücülerin ve motosiklet kullananların bir kısmının kurallara uymadığını söyleyen Öksüz, Bunların bir an önce düzeltmesi lazım. İzine geliyoruz, yani böyle mutlu dönmek istiyoruz. Mutlu memleket görmek istiyoruz. Kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizimki aslında akraba ziyareti, tatil yaptık sayıyoruz geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATAN BAŞKA BİR ŞEY"

Hollanda'da yaşayan Süleyman Aktaş da tatilini Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde geçirdiği belirterek, "Bir ay tatil yaptık. Tatilimiz güzel geçti. Memleketi özlüyoruz, denize gittik. Emirdağlıyız biz aslen, Emirdağ bizim meşhur. Turistimiz bol. Orası da artık bizim vatanımız oldu. Ben 35 senedir Hollanda'dayım ama illa ki vatan başka bir şey. Türkiye başka bir şey bizim için. Tabii ki içimizde bir burukluk var, şu an dönüyoruz. Ama gelirken bir sevinçle geliyoruz. Şimdi artık yol bitmiyor bizim için diye konuştu.Bingöl'de yıllık iznini tamamlayıp Almanya'ya dönen Ayşe Dere, Üzüntü her seneki gibi, girerken sevinç, çıkarken üzüntü var. Ama tabii oraya da ait olduğumuz için orayı da özlüyoruz. Yaklaşık 1 ay gezdik. Memleket zaten Bingöl, yolumuz bayağı uzundu. Yani iki gündür zaten yoldayız. Sırf buraya gelebilmek için, bir o kadar yolumuz var. İnşallah herkes kazasız belasız evine varsın" dedi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklamasıDuran'dan, Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Tartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandıTartıştığı işçiyi vuran amir tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Belçika gurbetçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! Tekrar buluştular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.