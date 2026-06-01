Kayseri Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22 derece civarında. Gece ise sıcaklık 10 dereceye düşecek. Hava koşulları, Kayseri'nin karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüzler ılık, akşamlar serin bir hava bekleniyor.

2 Haziran Salı günü de Kayseri'de hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 23 derece civarında gerçekleşecek. Gece ise sıcaklık 11 derece civarına yükselecek. 3 Haziran Çarşamba günü, yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23 derece, gece sıcaklığı ise 10 derece olacak. 4 Haziran Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında, gece ise 11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, özellikle 3 ve 4 Haziran tarihlerinde yağışlı hava koşulları dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Planlarını gerektiğinde esnek tutmaları faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Kayseri'nin karasal iklimi, yaz aylarında sıcak ve kuru, kış aylarında soğuk ve kar yağışlı hava ile karakterizedir. Mevsim geçişlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Bu dönemde hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı, hava koşullarına göre ayarlamak gereklidir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için bu önlemler faydalı olacaktır.