Kayseri Hava Durumu! 01 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık gündüz 0 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 6 kilometreyle esecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %51, akşam %64 ve gece %71 olacak. Dışarı çıkarken kalın giysilerle birlikte su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde ise hava daha ılıman hale gelecek.

Kayseri Hava Durumu! 01 Mart Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Mart 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Hava genellikle soğuk olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %51, akşam %64 ve gece %71 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:10, gün batımı ise 18:30 olarak hesaplandı.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 2 Mart Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. 3 Mart Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önemlidir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından korunabilirsiniz.

