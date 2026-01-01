Kayseri Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar daha düşük olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %92 civarında seyredecek. Bu koşullar Kayseri'deki soğuk hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava açık olacak. 4 Ocak Pazar günü ise parçalı bulutlu bir görünüm olacak. Sıcaklıklar günlere göre değişecek. 2 Ocak’ta -6 ile -17 derece, 3 Ocak’ta -3 ile -17 derece, 4 Ocak’ta ise -1 ile -8 derece arasında olacak. Rüzgar hızları da değişiklik gösterecek.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez kıyafetler kullanmak önemlidir. Ayakkabıların su geçirmez olması gerekir. Islanmamak için dikkat edilmelidir. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçlar kış lastikleri ile donatılmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Pencere kenarlarından sızan soğuk havaya karşı önlemler alınmalıdır. Böylece Kayseri'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.