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Kayseri Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Temmuz 2026'dan itibaren hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 33 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 13 ile 17 derece civarında seyredecek. Nem oranı %25 ile %30 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Bu güzel havanın tadını açık hava etkinlikleriyle çıkarabilir, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz.

Kayseri Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %25 ile %30 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında olacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 31 ile 33 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 15 ile 17 derece olacak. Nem oranı yine %25 ile %30 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek.

3 Temmuz Cuma günü de açık ve güneşli hava olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 ile 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %25 ile %30 seviyelerinden inmeyecek. Yağış durumu değişmeyecek. Rüzgar hafif kalacak ve kuzey ile kuzeydoğu yönlerinden esecek.

4 Temmuz Cumartesi günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 ile 31 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 15 ile 17 derece arasında seyredecek. Nem oranı %25 ile %30 seviyelerinde kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar yine hafif esecek. Hızı saatte 3 ile 5 kilometre arasında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak veya sevdiklerinizle piknik yapmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar yüksek olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içerek vücudun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de önemli. Gece saatlerinde sıcaklık düştüğü için yanınıza bir hırka veya ceket almanız faydalı olacak. Rüzgar hafif kalacağı için açık hava etkinliklerinizde rahatsızlık yaşamayacaksınız.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 ile 33 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 13 ile 17 derece arasında olacak. Nem oranı %25 ile %30 seviyelerinde kalacak. Yağış durumu değişmeyecek. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilir, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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