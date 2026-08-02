Kayseri Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 30 - 32 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 28 derece. Nem oranı %39 seviyelerinde. Bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte 4.33 km hızla esse de, çok etkili olmayacak. Açık hava gün boyunca bol güneş ışığı alacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 31 - 32 derece arasında olacak. 4 Ağustos Salı günü 30 - 31 derece görülecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklığın 29 - 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 28 - 29 derece aralığında değişecek. Nem oranı %39 - %46 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar kuzey-batı yönünden 4 - 5 km hızında esecek. Günler boyunca açık hava bol güneş ışığı alacak.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, önlem almalı. Güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını önler. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin etkisini azaltır. Dışarıda olanlar güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Uzun süreli doğrudan güneş ışığından kaçınmak, sağlıklı kalmalarına yardımcı olur.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alması, keyifli bir gün geçirmelerini sağlar.