Kayseri Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar, güneydoğudan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %82 civarında, akşam %94 ve gece %93 olacak. Gün doğumu 07:09'da, gün batımı ise 18:31'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava koşullarında değişiklikler olacak. 3 Mart Salı günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. Gece sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. 5 Mart Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece, gece ise -7 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı beklendiğinden, dışarıda su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kalın giysiler de giyilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde hava daha soğuk hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanılabilir.

Kayseri'de hava koşullarında güncel değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önem taşır.