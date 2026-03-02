HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 2 Mart 2026 tarihli hava durumu kısmen güneşli ve gündüz sıcaklığı 5 derece olarak ölçülüyor. Gece sıcaklıkları 6 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 3 Mart Salı günü çok bulutlu hava bekleniyor. 4 Mart'ta hafif kar yağışı ihtimali var. Nem oranı yüksek olduğundan, kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek öneriliyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlama açısından faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar, güneydoğudan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %91, gündüz %82 civarında, akşam %94 ve gece %93 olacak. Gün doğumu 07:09'da, gün batımı ise 18:31'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava koşullarında değişiklikler olacak. 3 Mart Salı günü hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. Gece sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. 5 Mart Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece, gece ise -7 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı beklendiğinden, dışarıda su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kalın giysiler de giyilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde hava daha soğuk hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanılabilir.

Kayseri'de hava koşullarında güncel değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası!ABD savaş uçağı için 'düşürüldü' iddiası!
İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.