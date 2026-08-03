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Kayseri Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 3 Ağustos 2026 tarihinde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32 - 33 derece ulaşacak, gece sıcaklıkları ise 16 - 17 derece civarında olacak. Nem oranı %38 seviyesinde, yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 4 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam edeceği belirtiliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Kayseri Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi, Kayseri'de hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32 - 33 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 16 - 17 derece arasında olacak. Nem oranı %38 civarında. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 km.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31 - 32 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise 30 - 31 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 5 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek fayda sağlayacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler arasında dışarıda durmamaya özen gösterilmelidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde genellikle sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

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hava durumu Kayseri
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