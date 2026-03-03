HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 03 Mart Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 3 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında, gece ise 2 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 4 Mart'ta hafif kar yağışı beklenirken sıcaklık gündüz 3 derece, gece ise -8 derece olacak. Ani sıcaklık değişimlerine karşı uygun giyinmek ve önlemler almak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 03 Mart Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Mart 2026 Salı. Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 2 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Kayseri'de bugünkü hava, güneşli ve ılıman bir gün olarak nitelendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 3 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -8 derece civarında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz 6 derece, gece -6 derece civarında olacaktır. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 6 dereceye ulaşacak. Gece ise -3 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günler için hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde Kayseri'de uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekir. 4 Mart'taki hafif kar yağışı için uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Olası kayma ve düşmelere karşı dikkat edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri keyifli olabilir. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak önerilir.

Kayseri'de 3 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"
Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.