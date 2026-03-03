Kayseri Hava Durumu! 03 Mart Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mart 2026 Salı. Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 2 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Kayseri'de bugünkü hava, güneşli ve ılıman bir gün olarak nitelendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Mart Çarşamba günü hafif kar yağışı beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 3 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -8 derece civarında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz 6 derece, gece -6 derece civarında olacaktır. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 6 dereceye ulaşacak. Gece ise -3 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günler için hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde Kayseri'de uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekir. 4 Mart'taki hafif kar yağışı için uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Olası kayma ve düşmelere karşı dikkat edilmelidir. Rüzgar hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri keyifli olabilir. Uygun kıyafetlerle dışarı çıkmak önerilir.

Kayseri'de 3 Mart 2026 Salı günü güneşli ve ılıman hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanız önerilir.