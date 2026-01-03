HABER

Kayseri Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça soğuk seyrediyor. Gündüz sıcaklık -1 ile -5 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu değer -5 dereceye kadar düşecek. Hava genellikle açık ve parçalı bulutlu durumda. Rüzgar güneydoğudan 6-8 km/s hızla eserken, nem oranı %55 ile %75 arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar biraz daha ılımanlaşacak. Kayseri'de dışarı çıkanların dikkatli olması önemli.

Ufuk Dağ

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk. Hava açık olacak. Gündüz sıcaklık -1 ile -5 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar düşebilir. Hava parçalı bulutlu hale gelebilir. Gece sıcaklık -4 ile -8 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarlar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6 ile 8 kilometre arasında olacak. Nem oranı %55 ile %75 arasında değişecek. Basınç ise 899 ile 904 hPa arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 4 Ocak Pazar günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile -5 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü de hava parçalı az bulutlu kalacak. Sıcaklık 4 ile -3 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 4 ile -2 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında, Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Ziyaretçilerin de dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken lastikler mutlaka kontrol edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecektir. Bu saatlerde dışarı çıkarken ekstra dikkatli olunmalıdır.

