Kayseri Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk. Hava açık olacak. Gündüz sıcaklık -1 ile -5 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar düşebilir. Hava parçalı bulutlu hale gelebilir. Gece sıcaklık -4 ile -8 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgarlar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 6 ile 8 kilometre arasında olacak. Nem oranı %55 ile %75 arasında değişecek. Basınç ise 899 ile 904 hPa arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 4 Ocak Pazar günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile -5 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü de hava parçalı az bulutlu kalacak. Sıcaklık 4 ile -3 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 4 ile -2 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında, Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Ziyaretçilerin de dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak faydalı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken lastikler mutlaka kontrol edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecektir. Bu saatlerde dışarı çıkarken ekstra dikkatli olunmalıdır.