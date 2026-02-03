HABER

Kayseri Hava Durumu! 03 Şubat Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde 5 derece civarında seyredecek sıcaklık, Hacılar ve Yahyalı'da 6 dereceye çıkacak. Felahiye'de 4 derece ölçülmesi beklenirken, hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Hafif sağanak kar yağışı bazı ilçelerde görülecek. Kayseri'de yaşayanların hava koşullarına hazırlıklı olması, ani değişimlere karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Kayseri'nin farklı bölgelerinde hava koşulları değişik olacak. Hacılar ilçesinde sıcaklığın 6 derece civarında olması tahmin ediliyor. Yahyalı'da ise sıcaklık 6 derece civarında olacak. Felahiye'de sıcaklık 4 derece civarında ölçülecek. Develi'de hava sıcaklığının 5 derece civarında olması bekleniyor.

Kayseri'de hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağışlı hava koşulları hakimdi.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenliğini koruyacak. 4 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığının 6 derece civarında olması bekleniyor. Hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. 5 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklığının 7 derece civarında olması tahmin ediliyor. Hava koşulları bulutlu olacak.

Bu dönem, hava koşullarının değişken olması nedeniyle dikkatli olunmalı. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler hazırlıklı olmalıdır. Dışarı çıkarken yanınıza uygun kıyafetler almanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazır olmak gerekir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparak zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

