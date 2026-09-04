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Kayseri Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Eylül 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 20 derece civarında ve parçalı bulutlu bir görünüm hâkim. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye ulaşabilir. Akşam serinliği ise 19 derece olacak. Dışarıda zaman geçirmeyi planlayanların hafif mont veya yağmurluk bulundurmaları faydalı. Önümüzdeki günlerde 19-23 derece arasında dalgalanacak hava sıcaklıkları ile yerel yağışlar da bekleniyor.

Kayseri Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kayseri’de 4 Eylül 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Şehirdeki hava sıcaklığı 20 derece civarında. Genel olarak parçalı bulutlu bir görünüm hâkim. Bu sıcaklık, sabah saatlerinde yapılan spor ve açık hava aktiviteleri için idealdir. İnsanı bunaltmayan sıcaklık, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip duruyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklığın hafif bir artış göstermesi bekleniyor. Sıcaklığın 22 derece civarına ulaşması muhtemeldir. Akşam saatlerinde hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, akşam yürüyüşü yapanlar için hoş bir serinlik sağlıyor.

Kayseri'de havanın genel durumu değişkenlik gösteriyor. Gece saatlerine doğru parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Bu durum, yıldızların izlenmesi için güzel bir fırsat sunuyor. Bazı bölümlerde yerel olarak hafif yağışların yaşanması muhtemeldir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu önemli bir değişim göstermeyecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 23 derece arasında dalgalanmaya devam edecek. Gün içerisinde yer yer hafif yağışlı dönemler yaşanabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların yanlarına hafif bir yağmurluk veya şemsiye almaları iyi bir fikir olabilir. Özellikle çocuklu ailelerin, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.

Kayseri’nin güzel doğasında vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcaklıkların çok düşmediği günlerde dışarıda zaman geçirmek için iyi bir fırsat sunuluyor. Akşam saatlerinde serin havaya karşı koymak amacıyla bir mont veya hafif bir ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. Bu, sağlıklı ve keyifli bir dış mekan deneyimi yaşamak için önemlidir.

Kayseri'de 4 Eylül 2026 hava durumu, keyifli bir günü müjdelemektedir. Sıcaklık 19-22 derece arasında dalgalanacak. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık aralığı ve yerel yağışlar bekleniyor. Haftasonunda dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin hava durumunu göz önünde bulundurarak plan yapmaları, daha konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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