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Kayseri Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında seyrederken, gece 11 ile 12 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacakken, Cumartesi bazı yerlerde hafif yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Kayseri Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

4 Haziran 2026 Perşembe günü Kayseri'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında. Gece ise 11 ile 12 derece arasında seyredecek. Bölgenin bazı yerlerinde yer yer bulutlu hava koşulları görülebilir. Bu serin ve güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Cuma günü, 5 Haziran 2026, hava sıcaklığının 26 ile 27 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü, 6 Haziran 2026, bazı bölgelerde hafif yağışlı koşullar görülebilir. Sıcaklıklar yine 24 ile 26 derece arasında kalacak. Pazar günü, 7 Haziran 2026, hava yeniden güneşli olacak. Sıcaklıklar bu gün 24 ile 25 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava şartları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşli hava koşulları etkinliklerinizi destekleyecektir.

Kayseri'de 4 Haziran 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları bekleniyor. Yanınıza bir ceket almanız önemli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak hava koşullarını takip ederek planlarınızı yapmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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