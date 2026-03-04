HABER

Kayseri Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Mart 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında değişirken, gece 1 ile 2 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ılımanlaşması bekleniyor. Kayseri'de seyahat edenler buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olmalı. Soğuk algınlığı önlemek için bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesi önerilmekte. Uygun giyim tercih edilmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur var. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 2 derece olacak. Kayseri'deki hava durumu bu şekilde. Hava soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. Perşembe günü sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında olacak. Cuma günü ise 2 ile 6 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında kalacak. Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman ve karla karışık yağmurlu.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerde dikkatli olmak önemlidir. Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler yolda seyahat ederken dikkat etmelidir. Buzlanma ve kayma riski vardır. Uygun giyim ve ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için bağışıklık güçlendirilmelidir. Faydası olacak besinler tüketilmelidir. Evde kalınan zamanlarda ortamın nem dengesini korumak da önemlidir. Isınma sistemleri doğru kullanılmalıdır. Bu şekilde sağlıklı bir ortam yaratılabilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
